Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu "Sema Mukabeleleri" başlıyor

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği Sema Mukabeleleri'ne 11 Temmuz'da yeniden başlayacak.



Türkiye’nin ilk resmi tasavvuf müziği topluluğu olan Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun 2007 yılından itibaren Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde her hafta cumartesi günleri icra ettiği Sema Mukabelesi en son 7 Mart'ta yapılmış, koronavirüs tedbirleri nedeniyle de programlara ara verilmişti.



Bakanlığın sosyal medya hesaplarındaki duyuruya göre, Sema Mukabeleleri 11 Temmuz itibarıyla her cumartesi saat 19.00'da Mevlana Kültür Merkezi açık sema alanında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyularak yeniden yapılacak.

Normalleşme sürecinde belirlenen tedbirlere azami derecede uyarak programlarını icra edecek Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Hazreti Mevlana ve Mevlevilik kültürünün önemli bir parçası olan Sema Mukabelesi ile yaklaşık 4 aydır sosyal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlara moral vermeyi amaçlıyor.

8 asırdır insanlığa yol gösteren Hazreti Mevlana'nın fikirleri temel alınarak oluşturulan "Mevlevilik Yolu"nun ritüeli "Sema Mukabelesi", ilk örnekleri 500 yıl öncesine dayanan ve Türk müziğinin başta gelen eserinden "Mevlevi Ayinleri" eşliğiyle sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.