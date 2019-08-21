Konya Ticaret Borsası'nda kırmızı sert buğdayın kilogramı belli oldu! Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,546 liradan işlem gördü.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,546 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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