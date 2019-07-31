Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,250-1,534 liradan işlem gördü31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:34
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,250-1,534 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,600
|1,723
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,250
|1,534
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,398
|1,398
|Ekmeklik diğer buğday
|1,252
|1,601
|Düşük vasıflı buğday
|1,229
|1,555
|ARPALAR
|Arpalar
|1,119
|1,189
|DİĞER HUBUBATLAR
|Yulaf
|1,090
|1,090
|Mısır
|1,169
|1,236
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