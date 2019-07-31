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Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,250-1,534 liradan işlem gördü

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:34
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,250-1,534 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,600 1,723
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,250 1,534
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,398 1,398
Ekmeklik diğer buğday 1,252 1,601
Düşük vasıflı buğday 1,229 1,555
ARPALAR
Arpalar 1,119 1,189
DİĞER HUBUBATLAR
Yulaf 1,090 1,090
Mısır 1,169 1,236

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:34
  1. Konya Ticaret Borsası

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