Konya Ticaret Borsası Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,250-1,534 liradan işlem gördü

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,250-1,534 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,600 1,723 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,250 1,534 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,398 1,398 Ekmeklik diğer buğday 1,252 1,601 Düşük vasıflı buğday 1,229 1,555 ARPALAR Arpalar 1,119 1,189 DİĞER HUBUBATLAR Yulaf 1,090 1,090 Mısır 1,169 1,236



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