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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,287 - 2,352 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:43:32 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,287 - 2,352 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,287 2,352
Ekmeklik diğer buğday 2,201 2,304
Düşük vasıflı buğday 2,119 2,296
ARPALAR
Arpalar 1,700 1,744
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,745 1,881
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,970 8,368

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