Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,287 - 2,352 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,287 - 2,352 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,287
|2,352
|Ekmeklik diğer buğday
|2,201
|2,304
|Düşük vasıflı buğday
|2,119
|2,296
|ARPALAR
|Arpalar
|1,700
|1,744
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,745
|1,881
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,970
|8,368