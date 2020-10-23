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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,225-2,313 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:55:59 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,225-2,313 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,302 2,302
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,225 2,313
Ekmeklik diğer buğday 2,163 2,294
Düşük vasıflı buğday 2,202 2,298
ARPALAR
Arpalar 1,642 1,700
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,636 1,813
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,775 7,844

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