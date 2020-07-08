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Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,700-1,873 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-08 17:02:23 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,700-1,873 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,901 1,932
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,700 1,873
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,727 1,741
Düşük vasıflı buğday 1,600 1,825
Ekmeklik diğer buğday 1,650 1,870
ARPALAR
Arpalar 1,308 1,371
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,301 1,420

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