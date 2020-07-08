Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,700-1,873 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,700-1,873 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,901
|1,932
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,700
|1,873
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,727
|1,741
|Düşük vasıflı buğday
|1,600
|1,825
|Ekmeklik diğer buğday
|1,650
|1,870
|ARPALAR
|Arpalar
|1,308
|1,371
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,301
|1,420