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Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,674-1,723 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:42:54 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,674-1,723 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,674 1,723
Ekmeklik diğer buğday 1,670 1,670
Düşük vasıflı buğday 1,550 1,701
ARPALAR
Arpalar 1,306 1,341
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,380 1,406

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