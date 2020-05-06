Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,674-1,723 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,674-1,723 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,674
|1,723
|Ekmeklik diğer buğday
|1,670
|1,670
|Düşük vasıflı buğday
|1,550
|1,701
|ARPALAR
|Arpalar
|1,306
|1,341
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,380
|1,406