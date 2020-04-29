Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,679-1,753 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,679-1,753 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|1,951
|1,951
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,679
|1,753
|Ekmeklik diğer buğday
|1,679
|1,780
|Düşük vasıflı buğday
|1,699
|1,738
|ARPALAR
|Arpalar
|1,328
|1,337
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,375
|1,396
|Bakliyatlar
|Fasulye
|10,075
|10,075