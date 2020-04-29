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Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,679-1,753 liradan işlem gördü

2020-04-29 16:12:54 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,679-1,753 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğdaylar 1,951 1,951
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,679 1,753
Ekmeklik diğer buğday 1,679 1,780
Düşük vasıflı buğday 1,699 1,738
ARPALAR
Arpalar 1,328 1,337
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,375 1,396
Bakliyatlar
Fasulye 10,075 10,075

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