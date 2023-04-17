Konya Teknik Üniversitesi’ne personel alımı yapılıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr ‘den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri hazırlayarak, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenilen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

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