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Ekonomi Konya Teknik Üniversitesi’ne personel alımı yapılıyor
Ekonomi

Konya Teknik Üniversitesi’ne personel alımı yapılıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-17 15:29:00 -
Konya Teknik Üniversitesi’ne personel alımı yapılıyor

Konya Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr ‘den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri hazırlayarak, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenilen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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