Konya Teknik Üniversitesi taban puanları 2019 Konya Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Konya Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, Konya Teknik Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.25 Haziran 2019 Salı 12:09
Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Konya Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, Konya Teknik Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.
2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Konya Teknik Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi taban puanlarını ve Konya Teknik Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Konya Teknik Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayın Teknolojileri taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Elektrik taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Gıda Teknolojisi taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Gıda Teknolojisi taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Teknolojisi taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojisi taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Makine taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Makine, Resim ve Konstrüksiyon taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri taban puanları
Konya Teknik Üniversitesi Yapı Yalıtım Teknolojisi taban puanları
ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)
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