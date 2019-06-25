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Konya Teknik Üniversitesi taban puanları 2019 Konya Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Konya Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, Konya Teknik Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

25 Haziran 2019 Salı 12:09
Konya Teknik Üniversitesi taban puanları 2019 Konya Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Konya Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, Konya Teknik Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Konya Teknik Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi taban puanlarını ve Konya Teknik Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Konya Teknik Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Basım ve Yayın Teknolojileri taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Elektrik taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Gıda Teknolojisi taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Gıda Teknolojisi taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Teknolojisi  taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojisi taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Makine taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Makine, Resim ve Konstrüksiyon taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri taban puanları

Konya Teknik Üniversitesi  Yapı Yalıtım Teknolojisi taban puanları

 ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:09
  1. Konya Teknik Üniversitesi taban puanları 2019
  2. Konya Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
  3. konya teknik üniversitesi taban puanları 2018
  4. konya teknik üniversitesi başarı sıralaması 2019
  5. konya teknik üniversitesi taban puanları 2 yıllık
  6. konya selçuk üniversitesi taban puanları
  7. necmettin erbakan üniversitesi taban puanları
  8. konya üniversitesi taban puanları 2019
  9. selçuk üniversitesi taban puanları 2019

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