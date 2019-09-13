Konya SMMMO’dan aşure ikramı Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Konya SMMMO tarafın her yıl Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliği bu yılda gerçekleştirildi. Oda binasındaki aşure etkinliğine okunan duanın ardından davetlilere aşure ikram edildi. Etkinliğe Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, yönetim kurulu üyeleri, oda kurulları ve mali müşavirler ve davetliler katıldı.

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