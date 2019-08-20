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Konya SMMMO üyeleri bayramlaştı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) Kurban Bayramı tatilinin ardından bayramlaşma programı düzenlendi.

20 Ağustos 2019 Salı 16:18
Konya SMMMO üyeleri bayramlaştı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) Kurban Bayramı tatilinin ardından bayramlaşma programı düzenlendi.


Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri oda binasında bir araya gelerek bayramlaştı.


Yoğun katılımın olduğu programda konuşan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Göreve geldiğimiz kısa süre zarfında bir taraftan mesleğimiz ve meslektaşlarımız için söz verdiğimiz projeleri masaya yatırıyor, bir taraftan da meslektaşlarımızın haklarını savunmak için gerekenleri yapıyoruz. Eğitimden sosyal faaliyetlere, teknolojiden stajyer işlemlerine kadar bir çok alanda planlamalarımızı yapıyoruz. Bizim amacımız meslektaşlarıyla bütünleşen, meslektaşlarına her türlü imkanı sağlayan, mesleki eğitimlere destek veren bir yönetim modeli oluşturmak" dedi.


Bayramlaşmanın ardından mali müşavirlik belgesi almaya hak kazananlara belgeleri takdim edildi. Bayramlaşma programına, mali müşavirler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:18
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