Konya Şeker’den çiftçiye 29 milyon 774 bin 920 lira avans

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 20 Haziran Perşembe Günü 29 milyon 774 bin 920 lira tutarında, 5 milyon 974 bin 426 litre motorin avansının çiftçiye dağıtılmaya başlanacağının müjdesini verdi.

Bazı şirketlerin vardiya sayısını düşürdüğü ve üretimi kıstığı, istihdamın ve üretimin baskı altında olduğu bir dönemde, üretimden yaptığı satışlara göre oluşturulan sıralamada, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine 4 şirketi ile birlikte giren, Türkiye’nin gıda devi Konya Şeker, Türkiye ekonomisinin talepteki daralma nedeniyle kar marjlarının düşük seyrettiği, satış tahsilatlarında vadelerin uzadığı bir konjonktürden geçmesine rağmen üreticisini desteksiz bırakmadı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı, 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, Konya Şeker’in birinci önceliğinin; üretimin ve üreticinin yanında yer almak olduğunu belirterek, “Dış kaynaklı müdahaleler nedeniyle ülkemizde bir süredir ekonomide bir dalgalanma yaşanıyor, piyasaların puslu olduğu, piyasaların oynak olduğu bu dönemde de Konya Şeker’de görüntü berrak; var günde de dar günde de üreticiye destek, üretime destek. Bizim desteğimiz kuru kuruya bir destek değildir. Biz 20 senedir desteğimizi lafla değil icraatla yaptık. Bu çerçevede piyasalarda paranın dönmediği, herkesin piyasanın yönünün ne olacağını bekleyip parayı elde tuttuğu bir dönemde biz yine üstümüze düşeni yapıyor ve üreticimizi desteksiz bırakmıyor, 20 Haziran Perşembe Günü 29 Milyon 774 Bin 920 TL tutarında, 5 milyon 974 bin 426 Litre Motorin Avansının dağıtımına başlıyoruz” dedi.

“Biz var günde de dar günde de çiftçinin yanında olan bir kurumuz”

Üretimin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Recep Konuk, “Bizim mesuliyetimiz hal ve şart ne olursa olsun üreticimizi desteklemek, desteksiz bırakmamaktır. Ekonomik konjonktürü ve özelikle reel sektörde yaşanan bu seneye mahsus geçici zorlukları, piyasalardaki nakit sıkışıklığını söylemeye gerek yok. Paranın maliyetinin arttığı bu dönemde herkes, her şirket için hesap cüzdanındaki meblağı büyütmek daha önemli hale gelebilir. Ancak biz parayı büyütmenin hesabını değil, tarladaki ürünü büyütmenin hesabını yaparız. Bu sene zor bir sene. Üreticinin de şirketlerin de omzundaki yükün özellikle finansman yükünün arttığı bir sene. Biz var günde de dar günde de çiftçinin yanında olan bir kurumuz. Bu dar günde de biz yapabildiğimizin yine en çoğunu yapacağız ve çiftçinin yüküne omuz vereceğiz, piyasaların üreticiyi daraltmasına müsaade etmeyeceğiz. Avans uygulaması, bir şirketi tarif için en önemli göstergelerden biridir. Bir şirketin bilanço odaklı mı, üretim odaklı mı, üretici odaklı mı olduğunu avans uygulamasından anlarsınız. Eğer önceliğiniz üretim ve üretici ise o toprağa atılacak tohumdan, o toprağı işleyecek traktörün deposuna kadar, hatta o toprağı işleyecek üreticinin günlük ihtiyaçlarına kadar her şeyi düşünür ve mazeret değil çare üretirsiniz. Odak noktanız bu değilse sadece hasatta görünürsünüz. Bizim odak noktamız üretim ve üreten olduğu için sadece bir gün değil her gün çiftçinin yanındayız. Öyle sözde de değil, avans desteğimizle, kurumun gücünü çiftçiye tahsis etmiş bir şekilde üretimin ve üretenin yanındayız. Bu desteklerimizin çiftçimizle aramızdaki ünsiyeti güçlendirdiğini biliyoruz, büyürken büyütüyor, güçlenirken güçlendiriyoruz. İşte sır burada. Tohum toprağa düşerken başlattığımız desteklerimiz, ürün hasat edilene kadar kesintisiz sürüyor. Biz çiftçi kuruluşuyuz, bunun için her zaman şunu ifade ediyoruz; bizim için büyük karlardan daha önemlisi çiftçimizin güçlü olması, kimseye muhtaç olmadan üretimini sürdürmesidir” şeklinde konuştu.

“Al elmaya taş atan çok olur”

Konya Şeker’in büyümeye devam edeceğini dile getiren Başkan Konuk, “Bugün 45 tesisimiz var. İSO ilk 500 listesinde Konya Şeker, Panagro, Soma ve Kangal olmak üzere 4 şirketimiz yer alıyor. Toplamda 4 şirketimizin cirosu 6 milyar 531 milyon 629 bin 925 lira. Türkiye’nin ilk 4 gıda devinden birisiyiz. Toplamda ihracat yaptığımız ülke sayısı 74, ihracat rakamımız ise 100 milyon dolar civarındadır. Yani Konya Şeker gıda sektöründe içeride artık en büyükler arasında yerini almış, dışarıda ise dev adımlarla ilerlemeye başlamıştır. Al elmaya taş atan çok olur. Bizim de elmamız hem gittikçe büyüyor hem de alı göz kamaştırıyor. Tam da İSO 500’de 4 şirketimizle yer aldığımızın ilan edildiği günlerde okyanus ötesinden atılan taş aslında bu başarıya atılan taştır. ‘Akıllı bir insan için asıl övgüler, dostlarının beğenmeleri değil, düşmanlarının diş gıcırtılarıdır’ diyor yazar. Bizim için bu diş gıcırtıları yaptığımız işlerin doğruluğunun tescilidir. Konya Şeker’in büyümesi üretimin büyümesi, üreticinin işinin büyümesi, ağılın, ahırın büyümesi, harmanda işlerin artması demektir. Konya Şeker’in, 1999 yılında çiftçiden alabildiği tek ürün pancardı ve ödediği pancar bedeli yaklaşık 55 milyon liraydı. ‘Hedefimiz, büyüyerek tarımsal üretimi de büyütmek’ diyerek çıktığımız yolda 2018 yılı itibarıyla üreticisinden 26 kalem ürün alımı yapan ve 2 milyar 300 milyon lira ürün bedeli ödeyebilen bir kurum haline geldik. Bu rakamlar bile, üreticimizin ülkemizin zenginliğinden aldığı payın son 19 yılda nasıl arttığını göstermesi bakımından çok önemlidir. Konya Şeker büyümeye de devam edecek, birilerinin canını sıkmaya, birilerinin ayağına basmaya, bu büyümeden rahatsız olanların rahatını bozmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.