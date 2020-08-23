Konya Şeker ayçiçeği alımına başladı

Üreticinin ürününün tarlada kalmaması için büyük alıcı olarak devreye girdiklerini belirten Konuk, şunları ifade etti: “Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilan ettiği taban fiyata göre ayçiçeği alım bedellerini 40 yağ için yüzde 25.25, 44 yağ için yüzde 24 oranında arttırdık. 8 nem 40 yağ ayçiçeği için üreticiye ton başına 3 bin 150 lira, 44 yağ 8 nem ayçiçeği için ton başına 3 bin 304 lira, 8 nem 50 yağ ayçiçeği için 3 bin 536 lira ödeme yapacağız. Peşin alımlar için geçerli bu fiyatların yanı sıra üreticiye vadeli ödeme seçeneği de sunacağız. 30, 60 ve 90 gün vadeli ürün bedeli ödemelerinde üreticiye ton başına 30 gün vadede 50 lira, 60 gün vadede 100 lira, 90 gün vadede 150 lira ilave ödeme yapacağız.”

Konuk, 9 kantarda ayçiçeği alımına start verdiklerini kaydederek, “Milli üretimden yanayız. Çiftçimizi piyasa koşullarına ezdirmeyiz” dedi.