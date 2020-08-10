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Aktüel

Konya Şehir Hastanesi'ne taşınma işlemleri tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:31:14 -
Konya Şehir Hastanesi'ne taşınma işlemleri tamamlandı

KONYA (AA) - Konya Şehir Hastanesi tam kapasite ile hizmet sunmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Konya Şehir Hastanesi'nin 5 Ağustos'ta hasta kabulüne başladığı hatırlatıldı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Konya Şehir Hastanesi'ne taşınması işlemlerinin sorunsuz şekilde tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polikliniklerin ardından yataklı servislerin de taşınma işlemlerinin tamamlanması ile Konya Şehir Hastanesi, tam kapasite olarak hizmet sunmaya başladı. Nakiller sırasında 2 tane 4 yataklı ambulans, 1 yoğun bakım ambulansı, 3 kuvözlü ambulans ve 28 adet normal ambulans olmak üzere toplamda 34 ambulans görev yaptı. 112 ekipleri tarafından hastanede tedavi gören 78 hasta Konya Şehir Hastanesi’ne nakledildi."

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