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Eğitim Konya okullar tatil mi valilik açıklaması 3 Mart | Konya hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Konya okullar tatil mi valilik açıklaması 3 Mart | Konya hangi ilçelerde okullar tatil?

Konya'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle hangi ilçelerde okulların tatil olduğu araştırılıyor. Peki, Konya'da okullar yarın tatil mi? Konya okulların tatil olduğu ilçeler 3 Mart Çarşamba:

Yeniakit Publisher
2022-03-02 21:15:00 -
Konya okullar tatil mi valilik açıklaması 3 Mart | Konya hangi ilçelerde okullar tatil?

Konya’da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle Konya’da yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, valilik açıklama yaptı mı?

Konya okullar tatil mi valilik açıklaması 3 Mart | Konya hangi ilçelerde okullar tatil?

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Doğanhisar, Tuzlukçu ve Yunak ilçemizde kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 3 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine (halk eğitimi kursları dahil) ve uzaktan eğitim yapılmasına kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

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