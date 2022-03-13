Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Konya’da olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Peki, Konya hangi ilçelerde okullar tatil?

Konya okullar tatil mi bugün 14 Mart Pazartesi

Konya’da olumsuz hava koşulları sebebiyle 5 ilçede taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurullarınca, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Doğanhisar, Bozkır'da, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime devam eden öğrencilerle sınırlı olmak üzere 14 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

14 Mart Pazartesi Konya hava durumu

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Hadim Parçalı ve az bulutlu -14 -5

TaşkentParçalı ve az bulutlu -15 -6

Ahırlı Parçalı ve az bulutlu -14 -2

Doğanhisar Parçalı ve az bulutlu -14 -4

Bozkır Parçalı ve az bulutlu -14 -2