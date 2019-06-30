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Konya Mevlana Şiir Şöleninde şiire doydu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesinin birlikte organize ettiği Mevlana Şiir Şöleni, Türkiye’nin farklı şehirlerinden şairleri ve sanatseverleri bir araya getirdi.

30 Haziran 2019 Pazar 16:49
Konya Mevlana Şiir Şöleninde şiire doydu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesinin birlikte organize ettiği Mevlana Şiir Şöleni, Türkiye’nin farklı şehirlerinden şairleri ve sanatseverleri bir araya getirdi.


Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesinin birlikte organize ettiği 9. Mevlana Şiir Şöleni, Mevlana Müzesi Gül Bahçesi Açık Sema Alanında gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen şairler ile çok sayıda şiir severin katıldığı programda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Mevlana Şiir Şöleninin en çok buraya yakıştığına vurgu yaptı. Sorgun, “Bu şölen en çok buraya yakışır. Çünkü Hazreti Mevlana’nın huzurundayız ve onun kaleme aldığı Mesnevi de manzum bir eser. Bir taraftan Konya Valiliğimiz, İl Kültür Müdürlüğümüz var bir taraftan Karatay Belediyemiz var. Bir taraftan da sivil toplum kuruluşumuz Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubemiz var. İnanıyorum ki bu şölenler 30. 40. 50. ve ilanihaye inşallah devam eder. Bu yılki katılımın geçen yıla göre çok daha fazla olduğunu görüyorum. Bu da bizleri sevindiriyor” dedi.


Karatay Belediye Başkanvekili Erkan Aslan da, derin kültürel geçmişi, insanlık tarihine ışık tutan arkeolojik alanları, müzeleri, her biri mimarlık şaheseri olan cami ve türbeleri, etkileyici doğal güzellikleri ile Konya’nın dünyanın en önemli medeniyetlerin beşiği konumunda olduğunun altını çizdi. Aslan, “Üzerinde bulunduğumuz şu topraklar yani Konyamız, ticari yönden, ilim, ahlak, şiir, sanat, edebiyat, ebru, porselen, çini kısacası insanı ilgilendiren bütün sözlü ve yazılı ürünlerin buluşma noktası, çok önemli de bir üretim merkezidir. Yüzyıllar boyunca bilgelik denizindeki gönül erleri, hikmet sırlarını eserlerine yansıtmış, insanımızı hakikat yıldızının ışığıyla aydınlatmıştır. Anadolu’nun gönül erlerinin mirasını devralan günümüz şairleri de aldıkları ilhamla, gönüllerimizi beslemeye devam etmektedirler. Türk Kültürünün zenginliğini ve köklü medeniyetin ihtişamını, edebi anlamda bizlere en güzel şekilde hatırlatan ve bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Mevlana Şiir Şöleni de geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini bizlere hatırlatırken zamanımızın dil ve şiir ustalarını bir araya getirerek, coğrafyamızda yeni bir edebi dirilişin zeminini hazırlamaktadır. Yunus Emre, Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş ve daha birçok önemli isimlerin önderliğinde inşa edilen, insanı merkeze alan ve onu ilahi aşkla eğiten bu gönül medeniyetimizin eşsiz temsilcileri şairlerimizi, onların emanetleri şiirlerini gönüller başkenti Konyamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.


Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten ise 9. Mevlana Şiir Şöleni vesilesiyle ülkenin birbirinden kıymetli şairleriyle bir araya geldiğini belirterek, “Bu etkinlikler inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bütün gaye ve hedefimiz toplumumuzun milli, dini ve kültürel değerleriyle örtüşen, bu değerleri gelecek kuşaklara, asırlar ötesine taşıyan nitelikte etkinlikler yapmaya etmektir” şeklinde konuştu.


9. Mevlana Şiir Şöleninin bu yılki onur konuğu olan Bosna Hersek Milli Şairi Cemalettin Latiç de programın düzenlenmesi ve kendisinin bu önemli şölene davet edilmesi dolayısıyla Karatay Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’ne teşekkür etti. Programa, şiir şöleninde Cemalettin Latiç’in yanı sıra Ahmet Aka, Ahmet Efe, Ahmet Kot, Emre Öztürk, Hasan Bozdaş, Hasan Hüseyin Çağıran, Hatice Toprak Çevik, Hüseyin Atlansoy Mehmet Ali Köseoğlu, Mustafa Özçelik, Nurullah Genç, Osman Özbahçe, Özcan Ünlü ve Şener İşleyen, birbirinden kıymetli eserleriyle 9. Mevlana Şiir Şöleni’ne katılarak Konyalılara şiir ziyafeti sundu.


Programın ardından protokol üyeleri tarafından şairlere günün anısına plaket ve kitap takdim edildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:49
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