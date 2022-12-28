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Gündem Konya merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Gündem

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Konya merkezli 4 kentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 08:07:00 -
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Konya merkezli 4 kentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 3 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Yorumlar

Konyada ozellikle yuvalandilar mı sehrin ticaretini kaymagını kim nasil bölüşuyor. Kimler niye ses cıkarmıyor sebeb itirafcılardan cekinmekmi ki

Fetöcıa lıktan atılan avukat savcı hakimler ne iş yapıyor. 15 Temmuz 2016 dan sonra ekonomiyi zora düşürme adına, yeni türettikleri mutehitlerle otomotivle, battık diye kacan mütahitlerle, nasıl bir oyun oynuyorlar. Kanun acıklarını bilip tuzaga düşürüp haklı ticatet yapmış gibi cek senetlerle hala icralara devam edip esnafın önünü kestikleri ekipler tesbit edilemedimi. İlla vatandaş şikayet edecekse, şikayetten sonra bu gizli fetocıacıların iftiralarından kim koruyacak. Konya maliyesi adliyedeki hacizli dosyaları niye incelemiyor ne verdinde senet cek haciz ediyorsun ki diye. Maliyeyi niye Adalet Bakanlıgı bilgilendirmiyor bu insanın vergi kaydi varmi ne satmış da haciz karari aldıracak diye. Bu donemde yabanci bankacilar kişisel verileri biliyorda. Devletin beyni iki bakanlik Adalet Hazine maliye bakanlıgı bilmiyor ki bu nasil safsata. Nasıl bir adalet nasil bir milletini koruma kanunu. Tefeciler icin adliye vezneleri bedeva tahsilatcılar olarak kim dur diyecek. Bu iki birimi birbirinden ayıran vergi kacakciligıni adliye ile resmileştiren siyonist mason kanunu nu kim düzeltecek.
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