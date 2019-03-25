Konya Kütüphaneler Haftası etkinlikleri

55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Konya’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Konya İl Halk Kütüphanesinde program düzenlendi. Programda konuşan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, kütüphanelerde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Altınekin, Ilgın, Bozkır ve Akşehir kütüphanelerinin yenilendiğini ifade eden Yarar, “Önümüzdeki günlerde yenilenen kütüphanelerimizin yanı sıra iç tefrişat ve donanım işlemleri kısa zaman sonra tamamlanacak olan Konya Gar Kütüphanesi ile Derbent İlçe Halk Kütüphanesini de hizmete sokarak, sürdürülebilir kalkınmada kütüphanelerimizin daha aktif rol almalarına imkan sağlayacağız” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise kitap ve kütüphanenin önemine dikkat çekerek, kitabın ilmi, kütüphanenin de kitabı koruduğunu söyledi.

Kitapların ilimi, bilimi, geleneği, göreneği koruduğunu belirten Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, “Kütüphaneler de kitapları koruyarak bunu bir manada muhafaza ediyor ve bütün nesillere ve bütün dünyanın coğrafyalarına aktarma imkanı veriyor. Bunun için kitap ve kütüphane dediğimizde bunlar zaten birbirinden ayrılması mümkün olmayan birbirini tamamlayan unsurlar. Şimdi tabii kitap dediğimizde kitap demek okumak demek, öğrenmek demek, bilgi demek. Bilgi biliyorsunuz zaten güç demektir. Bilgili insan her ortamda güçlü olan insandır; bilgisiz olan ise her ortamda güçsüz, saldırgan, cahil, topluma, çevresine, ailesine faydalı olmayan insan demektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi ve diğer etkinlikler gerçekleştirildi. Törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak,AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.