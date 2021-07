Konya kurban bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Bayram namazı saatleri

Konya bayram namazı vakti Konya'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cemaat halinde bayram namazı kılmak toplumumuzda bir adet haline gelen dini davranışlardan biridir. Son iki yıldır pandemi nedeniyle çeşitli tedbirler kapsamında kılınan bayram namazları bu yıl da sosyal mesafeli ve maskeli şekilde gerçekleşecek. Peki, Konya'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Konya kurban bayramı namazı saat kaçta?

Diyanet'in il il bayram namazı saatleri listesine göre bu yıl Konya'da Kurban Bayramı namazı saat 06:16'da kılınacak. Kurban kesimi de namaz kılındıktan hemen sonra başlayacak.

Diğer tüm illerin kurban bayramı namazı için tıklayın

Bayram namazının vakti ne zamandır?

Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır. Bayram namazları ikişer rekattır ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rekatta üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rekatta Sübhâneke'den sonra Fâtiha'dan evvel; üçü de ikinci rekatta kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğundan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bayram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir. Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra okunur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitreden, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir. Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.