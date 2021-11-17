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Ekonomi Konya Kâğıt halka açılıyor
Ekonomi

Konya Kâğıt halka açılıyor

Konya Kâğıt’ın paylarının yüzde 20’si Bera Holding tarafından halka arz ediliyor. Halka arz gelirinin 180 milyon lirayı bulması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:39:00 -
Konya Kâğıt halka açılıyor

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, Konya Kâğıt’ın bağlı ortaklıklarından olduğunu belirtti. Kaya, şunları ifade etti:

“18 şirketi ve bunlara bağlı 32 üretim tesisini bünyesinde barındıran Bera Holding, yaklaşık 3.5 milyar TL ciroya sahip. Konya Kâğıt ise grubumuzun büyük şirketlerinden ve temel taşlarından. Finansal kaynaklarımızı çeşitlendirmek için grubumuzun güçlü şirketini halka açıyoruz. Finansal tablolara bakıldığında Konya Kâğıt’ın halihazır sermayesinin yeterli bir seviyede olduğu görülebilir. Ancak biz, tüm şirketlerimizi aynı gemide kabul ederek finans planlaması ve yönetimini konsolide olarak esas alıyoruz. Halka arzla elde edilmesi beklenen gelirlerin, grubun zaten iyi olan konsolide finansal yapısını daha da güçlendireceğini ve tüm grup şirketlerimizle beraber Konya Kâğıt’ın da yeni fırsatları yakalama, yeni yatırımlar yapma şansını kazanacağını düşünüyoruz.”

Basamak olarak görüyoruz

Konya Kâğıt’ın sermayesi kendisine yeten bir şirket olduğunu vurgulayan Kaya, “KAP’a açıkladığımız herhangi bir yatırım projesi olmasa da kendi içimizde fizibilitelerimiz, projelerimiz var. Ve uygun zamanı bulduğumuzda yatırımlarımızı artırarak işimizi büyütme arzusundayız. Kâğıt ve karton ambalaj sektörü bizim temel işimiz. İhracatımızı artırıp dünya şirketi olma hedefindeyiz. Bu halka arzı da bir basamak olarak görüyoruz. Bundan sonrası yukarı doğru gidecektir” şeklinde konuştu.

Kur riski yok

Konya Kâğıt Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe de Türkiye yazı tabı kâğıt üretiminin yüzde 25’ini karşıladıklarını belirtti. Efe, “Şirketimiz elektrik ve buhar ihtiyacını da kendi kurmuş olduğu doğal gazla çalışan kojenerasyon tesisinden karşılıyor. Ayrıca Konya Kâğıt kendine münhasır mali konforu olan minimum borçluluk seviyesinde olan bir şirkettir. Bunun yanında yüzde 70’ten fazla ürününü dövizle sattığı için kur riski taşımayan bir firmadır” diye konuştu.

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