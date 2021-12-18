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Yerel Konya için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Yerel

Konya için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "Konya-Antalya kara yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere, kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:59:00 -
Konya için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Konya'nın güney ve batısında kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Konya'nın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Yağışın pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Konya-Antalya kara yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere, kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

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