Yurt genelinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Konya’nın bazı ilçelerinde bu sebeple okullar tatil edildi. Peki, Konya’nın hangi ilçelerinde okullar tatil güncel

Konya hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart Cuma! Konya okulların tatil olduğu ilçeler

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Konya’nın 16 ilçesinde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca Ahırlı, Akşehir, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Taşkent, Hüyük, Hadim, Bozkır, Beyşehir, Yalıhüyük, Selçuklu, Meram ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar yağışı, soğuk ve buzlanmadan dolayı meydana gelebilecek risk ile olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilk ve orta dereceli okullarda 11 Mart Cuma günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.