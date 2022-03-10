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Eğitim Konya hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart Cuma! Konya okulların tatil olduğu ilçeler
Eğitim

Konya hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart Cuma! Konya okulların tatil olduğu ilçeler

Konya valilik açıklaması okul tatili | Konya’da şiddetli kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler yarın yani 11 Mart’ta Konya’nın hangi ilçelerinde okulların tatil olduğunu araştırmaya başladı. Konya okulların tatil olduğu ilçelerin listesi:

Yeniakit Publisher
2022-03-10 22:46:00 -
Konya hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart Cuma! Konya okulların tatil olduğu ilçeler

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Konya’nın bazı ilçelerinde bu sebeple okullar tatil edildi. Peki, Konya’nın hangi ilçelerinde okullar tatil güncel

Konya hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart Cuma! Konya okulların tatil olduğu ilçeler

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Konya’nın 16 ilçesinde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca Ahırlı, Akşehir, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Taşkent, Hüyük, Hadim, Bozkır, Beyşehir, Yalıhüyük, Selçuklu, Meram ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar yağışı, soğuk ve buzlanmadan dolayı meydana gelebilecek risk ile olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilk ve orta dereceli okullarda 11 Mart Cuma günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

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