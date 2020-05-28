Korona virüs salgını sebebiyle ibadete kapatılan camiler normalleşme süreci kapsamında kademeli olarak yeniden ibadete açılmaya başlarken, Konya genelinde bin 396 noktada cuma namazı kılınacak.

Covid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bir süredir cemaatle ibadete kapalı olan camiler, 29 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak ibadete açılıyor. Konya İl Müftülüğü il genelinde 3’ü merkez ilçe olmak üzere toplam 31 ilçede cami avlusu, bahçe, park alanı, halı saha tesisi, musalla gibi cuma namazı kılınacak bin 396 alan açıkladı. İbadete başlaması uygun görülen cami ve mescitlerde namazlar, öncelikli olarak açık alanlarda kılınacak, mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları ise cami içeresinde kılınabilecek. Cuma namazları ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde ya da açık alanlarda kılınabilecek.