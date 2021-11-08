  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Konya depremi yıkılan çöken bina var mı? Konya deprem son dakika
Gündem

Konya depremi yıkılan çöken bina var mı? Konya deprem son dakika

Konya deprem yıkılan bina var mı? Merkez üssü Konya Meram olan bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar ise can ve mal kaybı olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Konya depremi son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:21:00 -
Konya depremi yıkılan çöken bina var mı? Konya deprem son dakika

Merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremle ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altay, "Deprem’i hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma sanayinde tarihi adım! Yerli
Teknoloji

Savunma sanayinde tarihi adım! Yerli "S-400" geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "S-400 ayarında yerli bir hava savunma sistemine doğru gidiyoruz. 5 yıl içinde bu kademeleri doldura..
Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler! Sürpriz gelişme
Dünya

Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler! Sürpriz gelişme

Türkiye'de iş yapan İtalyan ticaret ve sanayi dünyasının temsilcileri, İtalyan şirketlerin Türkiye'de yatırım arayışında olduğunu belirtiyor..
CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni belli oldu!
Siyaset

CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni belli oldu!

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği küfüre Türkiye'nin dört bir yanından sert tepki gelirken, CHP'den çıt bile çıkmadı. Mera..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay