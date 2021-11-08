Konya depremi yıkılan çöken bina var mı? Konya deprem son dakika

Merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremle ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altay, "Deprem’i hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" paylaşımında bulundu.