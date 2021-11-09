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Gündem Konya deprem sonrası artçılarla sallandı
Gündem

Konya deprem sonrası artçılarla sallandı

Konya'da saat 20.43'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 00.52'ye kadar 30 artçı deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 02:41:00 -
Konya deprem sonrası artçılarla sallandı

Afad Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 20.43'te yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam etti. Saat 00.52'ye kadar 30 artçı deprem kaydedildi.

Depremin ardından harekete geçerek hasar oluşan mahallelere ulaşan AFAD ekipleri ise çalışmalarına devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Yönetim Merkezine gelen ihbarlarda Meram ilçesi Kızılören, Tepekent, Meram Yaka, Akıncılar, Dere, Havzan, Sefaköy, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek, Erenkaya, Özalkent, Akpınar ve Nişantaşı Mahallesi ile Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesinde, bazı binalarda çatlaklar olduğu belirtildi. Konya AFAD Arama Kurtarma Ekibi tam donanımlı arama kurtarma aracı ve personeli ile bir evin çöktüğü, bazı evlerde de çatlakların meydana geldiği Kızılören Mahallesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler de hasarın boyutunu belirlemek ve hasar tespit çalışmalarını yürütmek üzere ihbar gelen yerlere görevlendirildi. 37 bina ile ilgili hasar ihbarı gelirken, 6 teknik ekip sahada görev yapıyor.

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