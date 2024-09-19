  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti’de yeni gelişme! Başkan Erdoğan'a tek tek rapor sunulacak

Cüneyt Özdemir rakıcı Atatürkçülere verdi veriştirdi! "Sen geri zekalısın!"

Dev firma iflasın eşiğinde: 30 bin çalışanı ücretsiz izne çıkardı!

Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35'leri neden alamadığını açıkladı

Az kalsın kadın sürücü 5 milyonluk arabasından motorcu da canından oluyordu! Kimin haklı olduğuna sosyal medya karar veremedi

Petrolün iki devinde işlem tamam: Artık BP yok! Koşullu izin çıktı: Herkes şaşkın: Son dakika gelişmesi!

Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

İsrail’in Lübnan’a yönelik çağrı cihazı saldırısı savaşa yeni boyut kattı! Şeytani akıl vahşette sınır tanımıyor!

Yazılımcı-Siber Güvenlik Uzmanları uyardı! Çare milli teknoloji

Herkes 'Türkiye tehdit altında mı?' sorusunun cevabını merak ediyordu! MSB'den Lübnan açıklaması geldi
Aktüel Konya Büyükşehir Şehit ve Gazi yakınlarını düzenli ziyaret ederek gönüllere giriyor
Aktüel

Konya Büyükşehir Şehit ve Gazi yakınlarını düzenli ziyaret ederek gönüllere giriyor

Yeniakit Publisher
2024-09-19 14:39:00 -
Konya Büyükşehir Şehit ve Gazi yakınlarını düzenli ziyaret ederek gönüllere giriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın 31 ilçesinde yaşayan gaziler ile şehit ve gazi yakınlarını düzenli olarak ziyaret ederek gönüllere giriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde şehit ailelerimizle ve gazilerimizle kucaklaşıyoruz. Vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizlere emanet. Tüm şehit ve gazilerimize minnettarız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde ikamet eden gaziler ile şehit yakınlarına yönelik her hafta düzenli olarak ziyaretler gerçekleştiriyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla her alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da Türkiye’ye örnek ve öncü olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

“TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE MİNNETTARIZ”

Konya’nın 31 ilçesinde ikamet eden gaziler ile şehit aileleri ve gazi yakınlarını ziyaret etmeyi gelenek haline getirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde şehit ailelerimizle ve gazilerimizle kucaklaşıyoruz. Ziyaretlerimiz gazilerimize ve ailelerimize büyük bir moral kaynağı oluyor. Vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizlere emanet. Onların aziz hatıralarını ilelebet yaşatmayı sürdüreceğiz. Tüm şehit ve gazilerimize minnettarız” ifadelerini kullandı. 

GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Biniş, 1994 yılında Şırnak Uludere’de mayına basarak bir bacağını kaybeden Abdürrahim Güzel ve yine aynı yıl Muş’ta teröristler tarafından pusuya düşürülerek bir bacağını kaybeden Adem Avcı’yı evinde ziyaret etti.

Düzenli olarak kendilerinin ziyaret edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden gaziler ve şehit yakınları, hatırlanmanın kendileri için tarifsiz bir duygu olduğunu dile getirerek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Ziyaretlere eşlik eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ve Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek, teşekkür ettiler.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23