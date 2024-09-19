Konya Büyükşehir Şehit ve Gazi yakınlarını düzenli ziyaret ederek gönüllere giriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde ikamet eden gaziler ile şehit yakınlarına yönelik her hafta düzenli olarak ziyaretler gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla her alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da Türkiye’ye örnek ve öncü olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

“TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE MİNNETTARIZ”

Konya’nın 31 ilçesinde ikamet eden gaziler ile şehit aileleri ve gazi yakınlarını ziyaret etmeyi gelenek haline getirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde şehit ailelerimizle ve gazilerimizle kucaklaşıyoruz. Ziyaretlerimiz gazilerimize ve ailelerimize büyük bir moral kaynağı oluyor. Vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizlere emanet. Onların aziz hatıralarını ilelebet yaşatmayı sürdüreceğiz. Tüm şehit ve gazilerimize minnettarız” ifadelerini kullandı.

GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Biniş, 1994 yılında Şırnak Uludere’de mayına basarak bir bacağını kaybeden Abdürrahim Güzel ve yine aynı yıl Muş’ta teröristler tarafından pusuya düşürülerek bir bacağını kaybeden Adem Avcı’yı evinde ziyaret etti.

Düzenli olarak kendilerinin ziyaret edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden gaziler ve şehit yakınları, hatırlanmanın kendileri için tarifsiz bir duygu olduğunu dile getirerek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Ziyaretlere eşlik eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ve Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek, teşekkür ettiler.