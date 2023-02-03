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Ekonomi Konya Büyükşehir Belediyesi’ne zabıta alımı başladı
Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne zabıta alımı başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, ilanla duyurulan boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 15:15:00 -
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne zabıta alımı başladı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

13/03/2023 - 17/03/2023 tarihleri arasında, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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