Konya Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına 50 ton mama desteği

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde bugüne kadar 50 ton mamayı sokak hayvanlarına ulaştırdığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin hayvan hakları platformu temsilcileri, yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü olarak sokak hayvanlarına besleme yapan vatandaşlara 1845 kilo mama dağıtımında bulunduğu ifade edilen açıklamada, sahipsiz hayvanlar için örnek uygulamaları hayata geçiren belediyenin salgın sürecinde de hayvanların aç kalmaması amacıyla yoğun çaba harcadığı kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında bugüne kadar 50 ton mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturan belediyenin, son bir haftada ilçe belediyeleri ile yaklaşık 10 ton köpek maması ve 765 kilo kedi maması dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu zor günlerde doğal hayattaki köpek, kedi ve kuş gibi hayvanların aç kalmaması için ilçe belediyeleriyle düzenli yemleme çalışması yaptıklarını belirtti.

Altay, "Bu süreçte belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler olarak hep birlikte bir Konya örneği sergileyerek sahipsiz hayvanları aç bırakmıyoruz. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Nerede bir ihtiyaç varsa, orada biz varız." ifadelerini kullandı.