Konya Büyükşehir Belediyesi yolları yeniliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi parke taşı temini ve döşenmesi işi için ihaleye çıktı. 1’inci, 4’üncü ve 5’inci Bölge Beton Parke Taşı Alımı ve Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihaleye katılmak isteyenlerin teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında122.500 m² Her Desende ve Renkte Beton Parke Taşı Temini, 26.000 m² Beton Parke Taşı Nakli ve Döşenmesi, 6.000 m 60 cm’lik Renkli Beton Bordür Taşı Temini, 6.000 m 60 cm’lik Beton Bordür Taşı Nakli ve Döşenmesi işi yaptırılacak.
İhale 25.05.2021 tarih ve saat 10:30’da Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 64 Zemin Kat Selçuklu/KONYA adkesinde yapılacak.
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