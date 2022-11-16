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Ekonomi Konya Büyükşehir Belediyesi Mühendis, Mimar, Memur ve Tekniker arıyor
Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediyesi Mühendis, Mimar, Memur ve Tekniker arıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, duyurulan boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 13:37:00 -
Konya Büyükşehir Belediyesi Mühendis, Mimar, Memur ve Tekniker arıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki  ilana göre adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 19/12/2022-23/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00-12:30/13:30-17:00) içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı No:14 Meram/KONYA) adresine başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

• Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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