Konya Büyükşehir Belediyesi Mühendis, Mimar, Memur ve Tekniker arıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 19/12/2022-23/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00-12:30/13:30-17:00) içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı No:14 Meram/KONYA) adresine başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

• Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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