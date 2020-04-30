Konya Beyşehir Üzümlü TOKİ sonuçları | TOKİ Konya isim listesi 2020
Konya TOKİ sonuçları | TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri illere göre gerçekleştiriliyor. Konya Beyşehir Üzümlü projesi için başvuru yapanlar "Konya TOKİ" , "Konya TOKİ isim listesi" , "Konya TOKİ 2020 isim listesi" konularını araştırıyor. İşte, TOKİ Konya isim listesi 2020.
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları ocak ayında sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen kura çekimleri yeniden başladı. Konya kura çekimlerinin detayları için tıklayınız.
Konya Beyşehir Üzümlü TOKİ sonuçları | TOKİ Konya isim listesi 2020
Konya Beyşehir Üzümlü TOKİ kuraları 30 Nisan Perşembe günü 14.00'te başladı.
KONYA BEYŞEHİR ÜZÜMLÜ TOKİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ