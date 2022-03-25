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Ekonomi Konya Akören TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

Konya Akören TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Konya Akören konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Konya Akören TOKİ konutlarının kura çekilişiKonya Akören Mardin Derik TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Konya Akören, 2+1 15, 3+1 2 konut için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Konya Akören kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 11:04:00 - 2022-03-25 11:11:12
Konya Akören TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Konya Akören TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Konya Akören TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Konya Akören kura sonuçları isim listesi Konya Akören kura sonuçları...

Konya Akören TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Aziz Tunç

Ümmü Ayvacı

Furkan Varol

Serkan Çakıcıoğlu

Muhammet Söğüt

Merve Sargın

Zelihe Çöllü

Hakkı Tosun

Şaban Koyun

Melike Kol

Gülistan Uzunbacak

TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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