Konya Akören TOKİ kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Konya Akören konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Konya Akören TOKİ konutlarının kura çekilişiKonya Akören Mardin Derik TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Konya Akören, 2+1 15, 3+1 2 konut için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Konya Akören kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
Konya Akören TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Konya Akören TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Konya Akören kura sonuçları isim listesi Konya Akören kura sonuçları...
Konya Akören TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Aziz Tunç
Ümmü Ayvacı
Furkan Varol
Serkan Çakıcıoğlu
Muhammet Söğüt
Merve Sargın
Zelihe Çöllü
Hakkı Tosun
Şaban Koyun
Melike Kol
Gülistan Uzunbacak
TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın