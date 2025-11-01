Konya Adana Karayolu’nda üç araçlı zincirleme trafik kazası: 6 kişi yaralandı
Konya’nın Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü mevkiinde, Konya-Adana Karayolu üzerinde saat 19.15 sıralarında üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, ikisi sürücü dörtü yolcu olmak üzere toplam 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Konya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.15 sıralarında Konya Adana Kara yolu üzeri Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki 42 AUL 386 plakalı kamyonet kontrolsüz kavşaktan Ereğli istikametine dönüş yapmak isterken ve bu yönde ilerleyen H.Ö. idaresindeki 46 AFM 229 plaka otomobil araca çarptı.
Çarpma neticesi yine aynı yöne seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 01 Y 4554 plakalı otomobil de kazaya karışan 46 AFM 229 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Üç aracın karıştığı kazada 46 AFM 229 plakalı araçta 1 sürücü, 2 yolcu, 42 AUL 386 kamyonette 1 sürücü, 2 yolcu olmak üzere toplam 6 kişi hafif yaralandı.
Kazada yaralananlar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.