SON DAKİKA
Tek tek kapatılıyor! Terör örgütü YPG’ye dijital darbe

Suriye’de devam eden operasyonlar üzerinden Türkiye’yi hedef alan ve terör örgütü YPG/PKK lehine dezenformasyon yürüten dijital medya hesaplarına operasyon düzenlendi. İletişim Başkanlığının tespit ettiği 5 hesaba erişim engeli getirildi.

Terör örgütü YPG bu kez dijital darbe yedi. Suriye operasyonlar devam ederken, terör örgütü YPG/PKK destekli hesaplar dijital mecralar üzerinden Türkiye'yi karalamaya yönelik geniş kapsamlı kampanyalar yürütüyordu.

Yapılan incelemelerde, bu hesapların koordinatlı bir şekilde dezenformasyon yaydığı ve milli güvenliği hedef aldığı belirlendi.

Terör örgütü YPG/PKK adına ülkemizi hedef alan dijital medya kampanyalarını yürüten bu hesaplar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından tek tek tespit edildi. 

Tespit edilen 5 stratejik hesapla ilgili hazırlanan raporlar anında yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da terör propagandası ve halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçları kapsamında söz konusu hesaplara yönelik erişim engeli kararı verdi.

Alınan bu önemli kararla birlikte, terör örgütünün dijital alandaki manipülasyon ağının bir halkası daha bertaraf edilmiş oldu.

İletişim Başkanlığının bu titiz çalışması ne kadar önemli bir kurum olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Cengiz

Üç ülkedeki Kürtler yıllarca kendilerine cehennem hayatı yaşatan teröristlerin kimin maşası maşası olduklarını artık anlamaları gerekir.sayet kendileride aynı düşüncede değil iseler
