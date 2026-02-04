  • İSTANBUL
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde
Selma Savcı

Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

Demir eksikliği kansızlığa yol açabilir tartışmasının cevabını bilim insanları yorumlamakta ve çözüm yollarını masaya koymakta kararlılar...

#1
Foto - Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

Demir eksikliği kansızlığa yol açabilir. Harvard Tıp Fakültesinde yapılan araştırmalara göre küresel nüfusun yüzde 30'unda demir eksikliği yaşanıyor. Peki demir eksikliğine ne iyi gelir?

#2
Foto - Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

Dünya genelinde her üç kişiden birini etkileyen demir eksikliği anemisine karşı uluslararası tıp dünyasından kritik uyarılar geldi. Uzmanlar, yanlış beslenme alışkanlıklarının vücuttaki demir emilimini durdurma noktasına getirdiğini vurguladı.

#3
Foto - Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre küresel nüfusun yaklaşık 0'unu etkileyen demir eksikliği, modern yaşamın getirdiği beslenme hatalarıyla birleşerek ciddi bir sağlık krizine dönüştü.

#4
Foto - Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

Halsizlik, odaklanma güçlüğü ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla kendini gösteren bu tabloya karşı yabancı bilim insanları kapsamlı bir yol haritası çizdi.

#5
Foto - Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

Besinlerle alınan demirin vücut tarafından kullanılabilir hale gelmesi sürecinde yapılan hatalar, diyetin verimliliğini düşürdü.

#6
Foto - Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Harvard Tıp Fakültesi'nden hematolog Dr. Nancy Berliner, özellikle çay ve kahve tüketiminin zamanlamasına dikkat çekti. Berliner, bu içeceklerde bulunan polifenollerin ve tanenlerin demire bağlanarak emilimi ` oranında azalttığını ifade etti.

#7
Foto - Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

Sadece demir içerikli gıdalar tüketmenin yeterli olmadığını savunan uzmanlar, "biyoyararlanım" kavramının altını çizdi. Cornell Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Kimberly O'Brien, bitkisel kaynaklı (non-hem) demirin emilimi için C vitamininin anahtar rol oynadığını belirtti.

#8
Foto - Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

O'Brien, ıspanak veya baklagil gibi gıdaların yanında limonlu bir salata veya portakal suyu tüketilmesinin, demir emilimini dört kata kadar artırdığını dile getirdi.

#9
Foto - Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

The Lancet dergisinde yayımlanan güncel bir klinik çalışma, kalsiyum takviyeleri ile demir kaynaklı öğünlerin eş zamanlı tüketilmesinin emilim üzerinde baskılayıcı bir etki yarattığını kanıtladı.

#10
Foto - Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

Akşam'a göre; uzmanlar, süt ve süt ürünlerinin ana öğünlerden en az iki saat sonra tüketilmesinin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

#11
Foto - Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

Londra King's College'dan beslenme uzmanı Dr. Megan Rossi, kırmızı et ve karaciğer gibi "hem demir" içeren gıdaların vücut tarafından doğrudan emildiğini, ancak vejetaryen beslenen bireylerin demir depolarını korumak için fermente gıdalara (kimchi, turşu vb.) yönelmesi gerektiğini savundu.

#12
Foto - Tüm ürünlerine bakılmalı artık... 3 kişiden birinde var: Bu eksikliğin şifası baklagilde

Rossi, bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı olmasının demir taşınımı için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

