‘Konu’yu kapattılar: O İP’li isim konuştu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB), İP'li Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit kardeşine küfür etmesine tepki olarak şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplandı.

Meclis oturumu AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın teklifi ile tüm şehitler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Türkyılmaz, teklifinin sonunda şehitlere yönelik her türlü hakareti de kınadıklarını dile getirdi.

"Konu kapanmıştır"

İP Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, isim verilmeden kendi parti ve milletvekillerinin kast edildiğini bildirerek bu olayla ilgili gerekli yaptırımların yapıldığını ifade etti.

Özkan, Bingöl'de yaşanan olayı tasvip etmediklerini belirterek, "Sarf edilen kötü sözler partimizi bağlar. Genel Başkan iradesini ortaya koymuştur, Sayın Grup Başkanvekili de hatasını kabul ederek görevinden istifa etmiştir. Konu kapanmıştır. İYİ Parti'nin vatan sevgisini sorgulamayın." ifadelerini kullandı.