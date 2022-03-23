Konutta KDV indirimi olacak mı? Konut KDV indirim olursa ne olur?

Konutta KDV indirimi ne zaman başlıyor? Türkiye genelinde şubatta 97 bin 587 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,1 artış gösterdi. ÖZellikle de büyükşehirlere ister satılık ister ise kiralık daire sıkıntısı bir hayli fazla. Artın maliyetler nedeniyle sıfırdan konut yapımı da eskiye nazaran azaldığından hem daire fiyatları hem de kiralar aldı başını gitti. Hal böyle olunca da vatandaşlar konut fiyatları düşer mi, konut fiyatları ne zaman düşecek? Konutta KDV indirimi fiyatları düşürür mü? soruları da merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre pirinç, makarna, et, balık, süt ve süt ürünleri, peynir v.b gibi temel ürünlerde indirimler geçerli oldu. Gıda ürünlerine gelen KDV indirimi sonrası bu kez gözler konut KDV indiriminde.

Konutta KDV indirimi var mı?

Konut fiyatlarına KDV indirimi düzenlemesinde sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı; Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Çalışmada sona yaklaşıldı. 150 metrekarenin üstündeki konutlarda yüzde 18'lik KDV azaltılacak Yeni modelde ikili KDV sistemi aynı anda uygulanacak.

Konut KDV indirimi ne kadar?

KDV; konutun 150 metrekaresi için yüzde 8, 150 metrekare üzerindeki bölüm için ise yüzde 18 olacak. Mevcut sistemde 1 milyon lira değerinde 150 metrekarelik konut için 80 bin lira KDV ödenirken,155 metrekarede bu miktar 180 bin liraya yükseliyor. Yeni düzenlemeyle sadece 150 metrekarenin üzerindeki bölüm yüzde 18’den vergilendirilecek. Böylece 1 Milyon lira değerindeki 155 metrekare konutun KDV'si 85 bin 805 liraya düşecek. Konutta yeni KDV modeli çalışması tamamlandığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.