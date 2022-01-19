Konutta ibre yukarı yönlü
Konut Fiyat Endeksi (KFE), Kasım 2021’de aylık bazda yüzde 9 artarak 229.1 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre endeks yıllık bazda da yüzde 50.5 artarken, reel yükseliş yüzde 19.7 oldu. 3 büyük il için KFE değişimine bakıldığında Kasım 2021’de bir önceki aya nazaran İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 10.4, 9.1 ve 8.3’lük artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına nazaran ise İstanbul’da yüzde 50.9, Ankara’da yüzde 46.3, İzmir’de yüzde 49.5 yükseldi.