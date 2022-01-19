  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Konutta ibre yukarı yönlü
Ekonomi

Konutta ibre yukarı yönlü

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Kasım 2021’de aylık bazda yüzde 9 artarak 229.1 seviyesinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 21:56:00 -
Konutta ibre yukarı yönlü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre endeks yıllık bazda da yüzde 50.5 artarken, reel yükseliş yüzde 19.7 oldu. 3 büyük il için KFE değişimine bakıldığında Kasım 2021’de bir önceki aya nazaran İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 10.4, 9.1 ve 8.3’lük artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına nazaran ise İstanbul’da yüzde 50.9, Ankara’da yüzde 46.3, İzmir’de yüzde 49.5 yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay