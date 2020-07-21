Konutta en ucuz ikinci ülkeyiz

Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye’deki konut fiyatlarının 2015-2019 arasında reel olarak yüzde 8.4 ucuzladığını belirterek, “Türkiye bu oranla, Brezilya’nın ardından 42 ülke arasında konut fiyatlarının en fazla düştüğü ikinci ülke oldu. Bu da aslında sektördeki maliyetlerin fiyatlara yansımadığını, ev fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kaldığını gösteriyor” dedi.