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Ekonomi Konutlarda doğal gaza zam yok!
Ekonomi

Konutlarda doğal gaza zam yok!

Doğal gazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 20:39:00 -
Konutlarda doğal gaza zam yok!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı. BOTAŞ’tan yapılan açıklamada, Evsel Enerji Fiyat Endeksi’ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda Avrupa’nın en ekonomik doğal gazının Türkiye’de kullanıldığı ifade edildi.

Amaç tüketiciyi korumak

Yıl başından itibaren dünya ve Avrupaenerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak tüketicilerin fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ülkemizde ise bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Tüm abone grupları en azami şekilde korunmuştur. 1 Kasım itibarıyla gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.”

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