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KONUTDER’de Altan Elmas yeniden başkan

KONUTDER Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas’la yola devam kararı alındı.

31 Mart 2019 Pazar 10:38
KONUTDER’de Altan Elmas yeniden başkan

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas’la yola devam kararı alındı.

“Sektörün sesi olduk”

Genel Kurul üyelerinin tamamının oyunu alan Elmas, şu değerlendirmelerde bulundu: “KONUTDER olarak Türkiye’nin zor zamanlarında elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Sektörün ortak hareket etmesi için canla başla çaba gösterdik. Sektörün sesi olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Kamu ile sivil toplum örgütleri arasında köprü olduk. Pek çok başarılı kampanya ve regülasyonun hayata geçmesini sağladık. Yeni dönemde bu hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz.

Markalı konut üreten pek çok kurumsal gayrimenkul geliştiricisi firma KONUTDER üyeleri arasında yer alıyor. Aralarında Ağaoğlu, Artaş İnşaat, Dap Yapı, Ege Yapı, Nef, Sinpaş GYO, ve Sur Yapı’nın da aralarında bulunduğu bu firmalar, bugüne kadar yüzlerce projenin inşasına imza attı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:38
  1. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER)
  2. Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas

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