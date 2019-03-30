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KONUTDER, Altan Elmas ile yola devam edecek

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Altan Elmas seçildi

30 Mart 2019 Cumartesi 11:47
KONUTDER, Altan Elmas ile yola devam edecek

İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nde (KONUTDER) 2 yıldır başkanlık görevini sürdüren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yeniden KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran 2011 tarihinde Türkiye’deki markalı konutların önemli bir kısmını üreten firmaların bir araya gelmesiyle gayrimenkul sektörünün sesini daha güçlü duyuracak ve sağlıklı büyümesinin önünü açacak bir platform olarak kurulan KONUTDER'in, Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 29 Mart 2017 tarihinden beri KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Altan Elmas, oy birliğiyle ikinci kez KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Altan Elmas, "KONUTDER olarak Türkiye’nin zor zamanlarında elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Sektörün ortak hareket etmesi için canla başla çaba gösterdik. Sorunların çözümünde bakanlıklarla görüşmelerde sektörün sesi olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Kamuyla STK’lar arasında köprü olduk. Pek çok başarılı kampanya ve regülasyonun hayata geçmesini sağladık. Yeni dönemde bu hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki markalı konut üreten pek çok kurumsal gayrimenkul geliştiricisi firma KONUTDER üyeleri arasında yer alıyor. Ağaoğlu, Artaş İnşaat, Arven Yapı, Çukurova Gayrimenkul, Dap Yapı, Demir İnşaat, DKY İnşaat, Ege Yapı, EYG Grup, FerYapı, Garanti Koza, Gürallar Yapı, İş GYO, Kuzu Grup, Mesa Mesken, Nef, Sinpaş GYO, Solid İnşaat, Soyak Yapı, Sur Yapı, Torunlar GYO bugüne kadar yüzlerce projenin inşasına imza attı.

Sektörün sesini daha güçlü duyurmak ve sağlıklı büyümenin önünü açmak amacıyla kurulan KONUTDER, sektörde faaliyet gösteren, ortak amaçları olan ve ortak sorunlara çözüm üretme iradesi olan firmaların ilk defa bir araya geldiği bir sivil toplum örgütü oldu. Türkiye ekonomisi için üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:47
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