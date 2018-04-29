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Konutçular borsaya soğuk bakıyor

Borsa İstanbul (BİST) Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2018 Pazar 10:57
Konutçular borsaya soğuk bakıyor

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Anadolu insanının borsa ve sermaye piyasalarına çok yabancı olduğunu söyledi.

Ben dahil ortalama Anadolu insanı borsa fikrinin çok çok ötesinde’’ diyen Karadağ, ‘’İki yıldır Borsa İstanbul’dayım. Mümkün olduğunca Anadolu sermayesinin sürdürülebilir finansmana, sermayeye, ölçeklere kavuşması için sermaye piyasalarımızın gelişmesi gerekiyor. Artık kısa vadeli dalgalanmalarda, krizlerde çok nitelikli büyük şirketlerimizi kaybetmeyelim istiyorsak, gerçekten bu alanı canlandırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

BORSA ÜZERİNDEN UCUZ EV SATIYOR

Bu amaçla Anadolu insanının hangi alana yatırım yapmak isteyeceği konusunda ara ara çok özel, dünya çapında inovatif ürünler geliştirdiklerini aktaran Karadağ, şu ana kadar şeytanın bacağını bir türlü kıramadıklarını vurgulayan Himmet Karadağ, bu konunun sosyolojik ve psikolojik olarak analiz edilmesi gerektiğini dile getirerek şu tespitlerde bulundu: “Anadolu insanı gayrimenkul yatırımını çok sever” diye TOKİ ile “Gayrimenkul Sertifikası” çıkarttık. TOKİ’nin yaptığı konuta kişiler yatırım yapıyor, konut projesi tamamlandığında da ister konutunu teslim alıyor, isterse bu süre boyunca dilediği zaman karını ve zararını realize ederek çıkabiliyor.Geldiğimiz noktada da TOKİ’nin sattığı fiyattan yaklaşık yüzde 40-50 daha hesaplı konut satıyoruz. Bunu söylüyorum, konut yatırımı yapmak isteyenler de borsaya yönelmiyor. E-ticaretin ilk zamanları gibi... İnsanlar borsaya o kadar soğuk ki. Geçen TOKİ’den ve ilgili inşaat firmasından arkadaşlarla konuşuyoruz. İnşaat firması ve TOKİ’nin 600 bin liraya sattığı daireyi ben 350 bin liraya satıyorum, adamı da yönlendiriyorlar, ‘Biz sana daha fazla indirim yapamıyoruz, borsadan al’ diye. İnsanlar halen çekiniyor. Neden? Bilmediğinden. Ben bunu çözemedim, aynı ürün çünkü.’’


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 10:57
  1. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ
  2. TOKİ

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