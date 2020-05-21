Konut ve otoda faizsiz tercihi yüzde 41 arttı

1991’den bu yana teslimatlarını aralıksız sürdüren Eminevim, salgına rağmen teslimatlarını yüzde 41 artırarak 7 bin 500 kişiyi daha ev ve araç sahibi yaptı. Elbirliği sisteminden faydalanarak ev ve araç sahibi olanların toplam sayısı ise 160 bine ulaştı.

Ekonomiye katkı

İnsanların ev ve araç ihtiyaçlarını faizsiz, gelirine göre taksitlerle ve küçük birikimlerle karşılayabilmekten mutluluk duyduğunu belirten Emin Grup İcra Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, faizsiz bir model olan Elbirliği Sistemi ile 160 bininci teslimata imza atabilmenin ülke ekonomisine sağlanan kazançlar bakımından oldukça gurur verici olduğunu dile getirdi.

4 ayda 1,2 milyar liralık katkı

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgına rağmen alınan tedbirler sayesinde 2020 yılında hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü ifade eden A. Sefa Üstün, yapılan teslimatlarla yılın ilk 4 ayında ekonomiye 1,2 milyar liralık finansal katkı sağladığını söyledi. Üstün şöyle konuştu: “Türkiye genelinde 1991 yılından bu yana uyguladığımız Elbirliği Sistemi, mevcut finansal sistemlere alternatif, konut sahibi olma maliyetlerini ciddi anlamda düşüren, içinde dayanışma ruhunun olduğu faizsiz bir milli finansman sistemidir. Bugüne kadar 160 bini aşkın kişiyi faiz ödemeden, bütçesine uygun taksitlerle ev ve araç sahibi yaptık. Özellikle pek çok sektörün durma noktasına geldiği salgının ilk 4 aylık döneminde Eminevim’in yaptığı konut teslimatları aralıksız sürdü ve bu dönemde 3 bin 500’e yakın konut teslimatıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk bir artış sağlandı. Aldığımız tedbirlerle 2020 yılının ilk 4 ayında toplam araç ve konut teslimatımızı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41’lik artışla 7 bin 500’e çıkarmayı başardık. Ev veya araç sahibi olma planlarını ertelemek istemeyen insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak bu zor dönemde ülkemizin ekonomisine ve konut sektörüne yaklaşık 1,2 milyar lira katkı sunduk. Bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Tedbirler çerçevesinde kesintisiz hizmete devam edeceğiz.”