Konut ve kira artışlarına karşı yeni adım!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum; 50 bin ofisin konuta dönüştürüleceğini açıkladı.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu.

Buna göre;

Ticaret konut parsellerinde yer alan iskân almış veya henüz inşa aşamasında olan ofis kullanımlı bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam “Konut Kullanımı” yüzde 80’i geçmeyecek şekilde 01.07.2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine imkân sağlanacak.

Bu sayede; yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul’da konut ve ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1.5 milyon metrekare ülke genelinde ise 4 milyon metrekare ofisin talep edilmesi halinde konuta dönüşebilmesinin yolu açıldı.

İSTANBUL 10 BİN ÜLKE 40 BİN YENİ KONUT ARZI

Bu durumda; konuta dönüşmeye müsait olan ofislerin dönüşmesi durumunda, İstanbul’da 10 bin, ülke genelinde ise 40 bin adet yeni konut arzı oluşabilecek.

Yönetmeliğe eklenen bir diğer madde ile sağlıklı yaşam ve hareketliliği artırabilmek adına park alanları ile piknik ve rekreasyon alanlarında betonarme temel içermeyen spor aletleri ile koşu ve yürüyüş parkurları yapılabilmesine imkan sağlandı.

Yapılan bir diğer düzenleme ile doğalgaz hattı bulunan parsellerde yeni yapılacak binalarda her bağımsız bölümün girişine kadar doğalgaz tesisatı yapılması zorunlu hale getirildi.

Bu sayede özellikle merkezi ısıtma ve sıcak su sistemi bulunan bazı yeni binalarda doğalgaz tesisatının bina girişinde bırakılarak dairelere çekilmemiş olması nedeniyle mutfak ocaklarında doğalgaz kullanamama sorunu çözülecek.

Yine mevcut binalarda katı veya sıvı yakıtlı sistemlerde doğalgaza geçiş istenmesi halinde tadilat ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılarak bu konuda bazı yaşanan bürokratik süreç basitleştirilmekte, bazı binalarda bulunan eksiklikler nedeniyle tadilat alınamaması sorunu ortadan kaldırılacak.