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Konut satışlarındaki düşüş mobilya sektörünü de etkiliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı son verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azaldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:17
Konut satışlarındaki düşüş mobilya sektörünü de etkiliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı son verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azaldı. Konut satışlarındaki azalışın mobilya sektörünü yakından ilgilendirdiğini belirten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “Mobilya sektörü KDV indiriminin yüzde 8’e düşmesiyle hareketli günler geçirse de konut alımının düşmesi, mobilyasını değiştirmek isteyen vatandaşın satın alma kararını da etkiliyor” dedi.


Mustafa Balcı, “MOSDER olarak geçtiğimiz aylarda Method Research Company’e yaptırdığımız araştırmanın sonuçları bize gösterdi ki, mobilya tüketicisinin ortalama konut büyüklüğü 115 metrekare. Yaşama alanlarında en çok bulunan ürün gruplarının başını yüzde 85’lik oranla oturma odası ve yatak odası takımları geliyor. Yeni ev satın alan tüketici, genellikle mobilyasını da değiştirmeyi tercih ediyor” diye konuştu.


Satın alma kararında kadınların daha etkili olduğunu belirten Mustafa Balcı, “Günümüzde trendler ve kullanıcı alışkanlıkları hızla değişkenlik gösterebiliyor. Biz de sektörümüz adına bu dinamikleri yakından takip ediyoruz. Mobilya alışverişinde tüketiciler için genellikle tasarım ve dizayn ön plana çıkıyor, ancak kalite - fiyat endeksi de tercih noktasında önemli bir kıstas olarak dikkat çekiyor. Araştırma sonuçlarına göre ayrıca tüketicilerin yüzde 33’ü 4-5 yılda bir mobilyalarını değiştirmeyi tercih ederken, yüzde 21’i ise 10-12 yılda değiştirmeyi tercih ediyor. 2015’te mobilyada değiştirme sıklığı 9 yıl olarak görülüyordu. 2018 yılında değiştirme sıklığı ise 8 yıla düştü” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:17
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