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Konut satış rakamları gelecek aylar için umut veriyor

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Temmuz ayına ilişkin açıklanan konut satışlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede Haziran ayında Türkiye genelinde yapılan konut satışlarının 61 bin 355 adet iken bu ay rakamın yüzde 67 artış ile 102 bin 236 adete ulaştığını belirterek “Rakamlar umut verici.

20 Ağustos 2019 Salı 12:16
Konut satış rakamları gelecek aylar için umut veriyor

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Temmuz ayına ilişkin açıklanan konut satışlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede Haziran ayında Türkiye genelinde yapılan konut satışlarının 61 bin 355 adet iken bu ay rakamın yüzde 67 artış ile 102 bin 236 adete ulaştığını belirterek “Rakamlar umut verici. Konut satışlarını yılın aynı dönemine göre yorumlamak yerine yıl içindeki satışlara göre yorumlamak gerekir” dedi.


Türkiye genelindeki konut satışları 2019 yılı Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 17,5 oranında azalarak 102 bin 236 oldu.Yabancılara yapılan konut satışları bu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 artarak 4 bin 192 oldu.


Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konut satış rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Özelmacıklı,”Temmuz ayındaki satışlarda yaşanan düşüş özellikle konut kredisi faiz oranlarına bağlı olarak aşağıda kaldı. Bir önceki ayda kredi oranlarının yaklaşık yüzde 2 seviyesinde kalması nedeniyle ipotekli satışlarda da yüzde 57 oranında bir düşüş yaşandı. Bu da genel satışların sayısını düşürmüş oldu. Bu noktada ivme yabancılara satışta artış göstermeye devam ediyor” dedi.


Genel olarak özellikle söz konusu aya ait rakamların gelecek aylara ilişkin umut verici olduğunu kaydeden Özelmacıklı, “Örneğin bir önceki ay yani Haziran ayında Türkiye genelinde yapılan konut satışları 61 bin 355 adet iken bu ay rakam yüzde 67 artış ile 102 bin 236 adete ulaştı. Bu ayın rakamları ilk 6 ayın ortalaması olan 84 bin 299 satışın çok çok üzerinde bulunuyor” şeklinde konuştu.


“Satışları yıl içindeki satışlara göre yorumlamak faydalı olur”


TÜİK verilerini sadece geçen yılın aynı dönemine göre yorumlamak yerine yıl içindeki satışlara göre yorumlamanın faydalı olacağını vurgulayan Özelmacıklı,”Uzun zamandır özellikle ilk satış ile ikinci el satış farkı bu kadar açılmamıştı. Temmuz ayında ilk satış rakamları 38 bin 931 iken, ikinci el satış rakamları 63 bin 305 adete ulaştı.Bu durum özellikle müteahhit satışlarından ziyade 2. el piyasanın da hareketlendiğini bize gösteriyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:16
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