Konut sahiplerine müjde! O isim, flaş gelişmeyi duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, "Teminat yetersiz kaldı, verilen para konut falan yapılmaz" tepkileri sonrası Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) zorunlu deprem sigortasıyla ilgili yeni bir çalışma başlattığını ve yakında hayata geçeceğini yazdı. Doğan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu kapsamda da sigortalılara seçenekli teminat sunulacak ve teminat tutarı iki katına çıkarılacak. Ne demek seçenekli teminat? İki ayrı zorunlu deprem sigortası olacak. Biri, bugün uygulanan, metrekare birim maliyeti 1.508 lira üzerinden hesaplanan teminat tutarı. Bu seçenekte, sigortalı, yukarıda da yazdım, 100 metrekare konutu için 150 bin lira sigorta teminatı alabiliyor.İkinci seçenekte ise metrekare birim maliyeti, iki katına çıkartılarak, 3 bin 17 lira üzerinden hesaplanacak. Böylece 100 metrekare konutu olan bir tüketici, 301 bin lira teminatla deprem sigortası yaptırabilecek. Olası bir depremde konutu tamamen yıkılırsa da DASK, 301 bin lira ödeyecek. Uygulama başladığında tüketiciye bu iki zorunlu deprem sigortası sunulacak, tüketici hangisini istiyorsa onu yaptıracak. Elbette, ikinci seçeneğin primi, diğerine göre daha yüksek olacak ama dediğim gibi çalışmalar sürdüğünden fiyat konusu henüz net değil. Bu uygulama sayesinde konut fiyatındaki artış karşısında sigorta teminatı da artmış olacak."